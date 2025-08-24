Фото Репортаж | Ислам Ингилабынын Бөјүк Рәһбәринин иштиракы илә Имам Рзанын (ә) шәһадәтинин илдөнүмү илә бағлы әзадарлыг мәрасими
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Бу ҝүн, базар ҝүнү сәһәр радәләриндә, Ислам Ингилабынын Али Рәһбәри Ајәтуллаһ Сејјид Әли Хаменеинин иштиракы вә чыхышы илә Имам Хомејни (ризвануллаһи әлејһ) Һүсејнијјәсиндә Имам Әли ибн Муса әр-Рзанын (әлејһи сәлам) шәһадәтинин илдөнүмү илә бағлы матәм мәрасими кечирилиб.
24 avqust 2025 - 18:56
Xəbər kodu: 1719868
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Фото: Khamenei.ir сајты
