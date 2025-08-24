Фото Репортаж | Рәштдә, Имам Мусаи Казымын (әлејһи сәлам) гызы, Һәзрәт Фатимеји Ухранын (с) һәрәминин тозунун алынмасы мәрасими
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Имам Мусаи Казымын (әлејһи сәлам) гызы вә Имам Рзанын (әлејһи сәлам) баҹларындан бири олан Һәзрәт Фатимеји Ухранын (сәламуллаһи әлејһа) һәрәминин тозуну алынма мәрасими бу ҝүн, базар ҝүнү, Имам Рзанын (әлејһи сәлам) шәһадәтинин илдөнүмү кечирилиб. Мәрасимдә Үмүмдүнја Әһли-Бејт (ә) Ассамблејасынын Баш Катиби Ајәтуллаһул Рза Рамазани вә Рәзәви һәрәминин Рәштдәки бир груп хадимләри иштирак едибләр.
24 avqust 2025 - 18:26
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Фото: Һәмид Рза Әлипур
