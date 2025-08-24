Фото Репортаж | Имам Рзанын (ә) шәһадәтинин илдөнүмү илә бағлы Һәзрәт Мәсумә (ә) һәрәми гуллугчуларынын матәм јүрүшү
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Вилајәт вә Имамәт Сәмасынын Сәккизинҹи Парлаг Улдузу, Һәзрәти Әли ибн Муса әл-Рзанын (әлејһи сәлам) шәһадәтинин илдөнүмү илә әлагәдар Һәзрәт Фатимеји Мәсумәнин (сәламуллаһи әлејһа) һәрәминин хадимләри, бу ҝүн сәһәр саатларында, мүгәддәс Гум шәһәриндә, Имам Һәсән Әскәринин (әлејһи сәлам) ҝөстәриши илә инша едилмиш Имам Һәсән Әскәри Мәсҹидиндән һәрәмә доғру әзадарлыг јүрүшү кечирибләр.
24 avqust 2025 - 18:05
Xəbər kodu: 1719853
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Фото: Һәмид Абеди
