Фото Репортаж | Пакистанын Гида Тәһлүкәсизлији вә Милли Тәдгигат назири Һәзрәт Мәсумәнин (ә) һәрәмини зијарәт едиб
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ирана сәфәрини давам етдирән Пакистанын Гида Тәһлүкәсизлији вә Милли Тәдгигатлар назири Рана Танвир Һүсејн бу ҝүн мүгәддәс Гум шәһәринә сәфәр едиб вә Һәзрәт Фатимеји Мәсумәнин (с.ә) мүгәддәс һәрәмини зијарәт едиб. Бу сәфәр ики өлкә арасында мәдәни вә мәнәви әлагәләрин дәринлијини әкс етдирир.
20 avqust 2025 - 22:56
Xəbər kodu: 1718758
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
