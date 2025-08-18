ӘРБӘИН ВӘ ДҮНЈА ХАЛГЛАРЫ
Фото Хәбәр | Ниҝеријада Имам Һүсејнин (әлејһи сәлам) символик Әрбәин ҝәзинтиси
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Имам Һүсејнин (әлејһи сәлам) Әрбәин мәрасиминин илдөнүмү илә ејни вахтда дүнјанын һәр јериндән милјонларла Әба Абдуллаһ ашигләри шәһидләр Ағасы вә Рәһбәри Һәзрәт Әбу Әбдиллаһ (әлејһи сәлам) үчүн матәм вә әзадарлыг кечирирләр. Ниҝеријада Имам Һүсејнә (әлејһи сәлам) олан бу севҝи даһа бир тәзаһүр тапды. Вә бу өлкәдә јүз минләрлә Шиә Имам Һүсејнин (әлејһи сәлам) Әрбәин хатирәсини јад етмәк, Әһли-Бејтә (ә) бағлылыгларыны бир даһа нүмајиш етдирмәк үчүн Канодан Заријаја пијада јүрүш кечирдиләр.
