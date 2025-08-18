  1. Ana səhifə
  2. Хүсуси бурахылыш
  3. News of Arba'een

ӘРБӘИН ВӘ ДҮНЈА ХАЛГЛАРЫ

Фото Репортаж | Кәрбәлада Әрбәин Ҝеҹәси; Һүсејн зијарәтҝаһында һәсрәт вә севҝинин зирвәси

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Дүнјанын һәр јериндән милјонларла зәввар Әрбәин ҝеҹәсини Һәзрәт Ишг һәрәминин јанында кечирмәк үчүн Кәрбәлаја ҝәлиб. Бу фоторепортажда бу мистик аб-һава, зәвварларын топланышы вә онларын Шәһидләр ағасы (ә)-а һәдсиз сәдагәтләри әкс олунуб.

18 avqust 2025 - 18:04
Xəbər kodu: 1718089
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији

Фото: Пежман Ҝәнҹипур

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha