ӘРБӘИН ВӘ ДҮНЈА ХАЛГЛАРЫ
Фото Репортаж | Кәрбәлада Әрбәин Ҝеҹәси; Һүсејн зијарәтҝаһында һәсрәт вә севҝинин зирвәси
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Дүнјанын һәр јериндән милјонларла зәввар Әрбәин ҝеҹәсини Һәзрәт Ишг һәрәминин јанында кечирмәк үчүн Кәрбәлаја ҝәлиб. Бу фоторепортажда бу мистик аб-һава, зәвварларын топланышы вә онларын Шәһидләр ағасы (ә)-а һәдсиз сәдагәтләри әкс олунуб.
18 avqust 2025 - 18:04
Фото: Пежман Ҝәнҹипур
