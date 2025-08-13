ӘРБӘИН ВӘ ДҮНЈА ХАЛГЛАРЫ
Фото Репортаж | Әрбәин Јүрүш Јолунда “Әрбәин вә Ислам үммәти” мөвзусунда Бејнәлхалг Конфранс
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: “Әрбәин вә Ислам үммәти” мөвзусунда кечирилән бејнәлхалг конфранс Иран, Ираг, Пакистан, Ниҝерија, Конго вә Сенегалдан олан бир груп Ислам дүнјасынын танынмыш алим, елита вә тәдгигатчыларынын иштиракы илә Әрбәин Јүрүш Јолу үзәрндәки 1192 сүтунда јерләшән Бураса Мокәбиндә кечирилиб. Конфранс иштиракчылары Әрбәин һадисәсинин сивилизасија вә бирләшдириҹи өлчүләрини арашдырыблар.
