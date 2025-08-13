ӘРБӘИН ВӘ ДҮНЈА ХАЛГЛАРЫ
Фото Репортаж | Ајәтуллаһ Бәшир Нәҹәфи Имам Һүсејнин (әлејһи сәлам) Әрбәин Јүрүшүндә Иштирак Едиб
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Шиәләрин Али Тәглид Мәрҹәси, Ајәтуллаһ Бәшир Һүсејн Нәҹәфи Әрбәин зәвварларынын Кәрбәлаја доғру күтләви јүрүшүндә иштирак едиб. О, бу мәрасимдә Әрбәин ҝүнләриндә Имам Һүсејни (әлејһи сәлам) зијарәт етмәјин, гурбанлыг вә иман дәјәрләринә риајәт етмәјин ваҹиблијини вурғулајыб.
13 avqust 2025 - 11:38
Xəbər kodu: 1716546
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
