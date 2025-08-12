ӘРБӘИН ВӘ ДҮНЈА ХАЛГЛАРЫ
Фото Репортаж: Ешг Јолунда Гара Гитәнин Әтри; Һүсејн (ә) ашигләри 379-ҹу сүтунда Әрбәин зијарәтчиләрини гаршылајыр
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Нәҹәф-Кәрбәла пијада јолунда, 379-ҹу сүтунда, мүхтәлиф мәдәнијјәт, медиа вә ушаг павилјонларындан ибарәт “Әл-Һүсејн (ә)-Африка ашигләри”нин Әрбәин зәвварларына хидмәт ҝөстәрән мәдәни Мокәби Африка халгларынын тарихинә, мәдәнијјәтинә вә мүгавимәтинә бир пәнҹәрә ачыб. Шејх Исмајыл Бокасса вә бир груп мәдәни фәал тәрәфиндән тәшкил едилән бу Мокәб, зәвварлар вә аиләләрин ҝениш иштиракы вә ҹошғусу илә гаршыланыр. Зәвварлар хидмәт ҝөстәрән бу Мокәб Африканын Ашура һәрәкаты илә дәрин әлагәсиндән бәһс едир.
12 avqust 2025 - 18:22
Xəbər kodu: 1716432
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
