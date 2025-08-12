ӘРБӘИН ВӘ ДҮНЈА ХАЛГЛАРЫ
Фото Репортаж: Имам Рзан (ә) һәрәминин Мокәби Меһран сәрһәд кечид мәнтәгәсиндә Әрбәин зәвварларына хидмәт ҝөстәрир
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Рәзәви Кәрамә Вәгфинин сәјләри сајәсиндә, Әрбәин әрәфәсиндә Имам Рзан (әлејһи сәлам) һәрәминин мәркәзи мокәби Меһран Сәрһәд Кечидиндә ишә башлајыб, һәр ҝүн минләрлә исти јемәк бишириб зәвварлара пајлајыр. Бу аддым, зәвварларын рифаһынын тәмин едилмәси вә Рәзәви гонагпәрвәрлик мәдәнијјәтинин тәблиғи мәгсәдини дашыјыр.
12 avqust 2025 - 17:24
Xəbər kodu: 1716413
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
