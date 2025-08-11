ӘРБӘИН ВӘ ВӘЛИЈЈИ ФӘГИҺ
Фото Репортаж | Имам Хаменеинин Һәҹҹ вә Зијарәт мәсәләләри үзрә нүмајәндәси Казмејндә зәвварлара хидмәт едән Мәркәзләрә бахыш кечириб
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Үмүмдүнја Мүсәлманларынын Али Рәһбәринин Һәҹҹ вә Зијарәт Мәсәләләри үзрә нүмајәндәси Һүҹҹәтүл-Ислам вә әл-Муслимин Сејјид Әбдүл Фәттаһ Нәвваб ҹәнаблары Һәҹҹ вә Зијарәт Тәшкилатынын бир груп рәсмиси илә бирликдә Казмејн шәһәриндә Әрбәин зәвварлары үчүн нәзәрдә тутулан Мокәбләри-хидмәт ҝөстәрән чадырлары вә мәркәзләри зијарәт едиб.
