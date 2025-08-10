ӘРБӘИН ВӘ ДҮНЈА ХАЛГЛАРЫ
Фото Репортаж | Әрбәин зәвварлары Хосрәви сәрһәд кечид мәнтәгәсиндән Ирага кечир
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Хосрәви Бејнәлхалг Сәрһәди Иран вә Ираг арасында ән гәдим рәсми кечид мәнтәгәси олараг һазырда чохлу сајда Әрбәин зәвварыны гәбул едир вә Сәфәр ајынын әввәлиндән бу ҝүнә кими 100 минә јахын зәввар һеч бир манеә олмадан сәрһәди кечиб.
10 avqust 2025 - 14:06
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Фото: Һәмид Абиди
