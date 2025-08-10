Фоторе Рортаж | Имам Һүсејн (әлејһи сәлам) зәвварларын Әрбәин јүрүшү

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Дүнјанын һәр јериндән Ирага тәшриф ҝәтирмиш милјонларла зәввар үрәкләри, Шәһидләр Ағасы вә Сәрвәри, Һәзрәт Әба Абдиллаһ Әл-Һүсејнә (ә) мәһәббәт вә ешгләрини сәрҝиләјәрәк, Һәрәти Имам Һүсејнин (әлејһи сәлам) Әрбәин јүрүшүндә иштирак едирләр. Ирагын мүхтәлиф бөлҝәләриндән башлајараг Кәрбәлаи Муаллада сона чатан бу ҝәзинти һәр ил Әһли-Бејт (ә) ашигләринин издиһамына шаһид олур. Бу фоторепортажда гејд олунан нурлу јолун аб-һавасыны, зәвварларын вә онлара ҹанла-башла хидмәт ҝөстәрән хадимләрин сәдагәтини әкс етдирән ҝөрүнтүләр нүмајиш етдирилир.
10 avqust 2025 - 13:49
Xəbər kodu: 1715912
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Фото: Меһди Ҹәфәри
