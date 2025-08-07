АЛИМЛӘР ПЕЈҒӘМБӘРЛӘРИН ВӘРӘСӘЛӘРИДИР! ҺЗ. МУҺӘММӘД ПЕЈҒӘМБӘР.
Фоторепортаж | Кабулда Ајәтуллаһ Мөһсининин вәфатынын алтынҹы илдөнүмүнә һәср олунмуш аным мәрасими
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ајәтуллаһ Мәһәммәд Асиф Мөһсининин (рәһмәтуллаһи әлејһ) вәфатынын алтынҹы илдөнүмүнә һәср олунмуш аным мәрасими Кабулда алимләр, мүтәфәккирләр, Елми Һвәзәләрин тәләбәләри вә иҹтимаијјәтин мүхтәлиф тәбәгәләринин иштиракы илә кечирилиб. Мәрасимдә чыхыш едәнләр бу бәсирәтли фәгиһин ҝөркәмли елми, фигһи, сијаси вә иҹтимаи мөвгејини, мөтәбәр мәгамынын горунуб сахланмасынын, елми әсәрләринин тәкрар охунмасынын вә ҹиһад, иҹтиһад вә мәдәнијјәт саһәләриндә давамлы хидмәтләринин горунуб сахланмасынын зәрурилијини вурғуладылар.
7 avqust 2025 - 22:55
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
