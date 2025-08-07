ФАШИСТ ЈӘҺУДИЛӘРИН ҸИНАЈӘТЛӘРИ
Фото Репортаж | Сионист режимин сон һүҹумларында Талыш бөлҝәсинин Астана Әшрәфијә шәһәринин шәһидләринин 40-ҹы ҝүнү
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Талыш әсилли нүвә алими, доктор Сиддиги Сабир вә сионист режимин Талыш Бөлҝәсинин Астана Әшрәфијә шәһәринә етдији тәҹавүзүндә амансызҹа гәтлә јетирилән диҝәр 16 шәһидин шәһадәтинин 40-ҹы ҝүнү илә бағлы әзадарлыг мәрасим өтән ҝүн августун 06-сында Астана Әшрәфијә шәһәринин Шәһидләр Ҝүлзарында-гәбиристанлығында кечирилиб. Мәрасимдә Үмүмдүнја Әһли-бејт (ә) Ассамблијасынын баш катиби Ајәтуллаһ Рза Рамазани чыхыш едибләр. Мәрасимдән әввәл Ајәтуллаһ Рамазани бу дәјәрли шәһидләрин шәһид олдуглары мәканы зијарәт едибләр. Фото: Һәмид Рза Әлипур
