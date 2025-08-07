ӘРБӘИН ВӘ ДҮНЈА ХАЛГЛАРЫ
Фото Хәбәр | Ҝилан вилајәтиндә Әрбәин зијарәти үчүн илк хүсуси гатарын јоласалма мәрасими
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Илк дәфә олараг Имам Һүсејн (әлејһи сәлам) зәвварлары Әрбәин зијарәтиндә иштирак етмәк үчүн Рәштдән Кирманшаһа ҝедән 864 нәфәрлик гатар илә јола салыныблар. Вида мәрасими августун 06-да Рәшт Дәмирјол Вағзалында кечирилиб.
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Фото: Һәмид Рза Әлипур
