ДҮНЈА ХАЛГЛАРЫ ВӘ ӘРБӘИН ЗИЈАРӘТИ
Фоторепортаж: Әтраф Мүһит Груплары Кәрбәлаја ҝедән зијарәтчиләр арасында дүзҝүн мәдәни маарифләндирмә апарырлар
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Нәҹәф Әшрәф Әтраф Мүһит Мүдирлијинә бағлы еколожи маарифләндирмә груплары Әрбәин зијарәти вә јүрүшү мәрасими заманы Нәҹәф вә Кәрбәладакы мүгәддәс зијарәтҝаһлара ҝедән зијарәтчиләр арасында маарифләндирмә вә сағлам еколожи мәдәнијјәтини јајмаға давам едир. Командалар әтраф мүһитин вә онун компонентләринин, хүсусән дә битки өртүјүнүн вә сујун горунмасынын, онларын туллантылардан вә чиркләнмәдән горунмасынын, иҹтимаи тәмизлијин тәмин едилмәсинин вә туллантыларын ајрылмыш әразиләрә атылмасынын ваҹиблијини вурғуламаға јөнәлмиш әтраф мүһит, сағламлыг вә хидмәт мәзмунлу маарифләндириҹи нәшрләр пајлашырлар.
7 avqust 2025 - 13:12
Xəbər kodu: 1715243
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
