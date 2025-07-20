ПЕЈҒӘМБӘР ГӘБРИНИН ЗИЈАРӘТИНИ ШИРК БИЛӘНЛӘР БҮТӘ СИТАЈИШ ЕДИРЛӘР
Вәһһаби әгидәли Голани “Фәхри” хијабанда Һејдәр Әлијевин бүтүнә ибадәт едиб \ ФОТО
Тәһрир әш-Шам террор груплашмасынын лидери Әһмәд әш-Шараа әлијевләр сүлалә режиминин үмуммилли лидери, мүасир јәһуд көкәнли Азәрбајҹан режиминин мемары вә гуруҹусу Һејдәр Әлијевин хатирәсини еһтирамла јад едиб, гәбрини зијарәт едәрәк, Һ. Әлијев бүтү өнүндә әјиләрәк әклил гојуб.
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Бир нечә ҝүн өнҹә Азәрбајҹанда фашист Исраил режими илә сөвдәләшмәк үчүн “ишҝүзар” сәфәрдә олан Сурија Әрәб Республикасынын вәһһаби әгидәли террорчу президенти Голани ләгәбли Әһмәд әш-Шараа ијулун 12-дә әлијевләр сүлалә режиминин бүтүнү зијарәт едиб.
Белә ки, Тәһрир әш-Шам террор груплашмасынын лидери Әһмәд әш-Шараа әлијевләр сүлалә режиминин үмуммилли лидери, мүасир јәһуд көкәнли Азәрбајҹан режиминин мемары вә гуруҹусу Һејдәр Әлијевин хатирәсини еһтирамла јад едиб, гәбрини зијарәт едәрәк, Һ. Әлијев бүтү өнүндә әјиләрәк әклил гојуб.
Sizin rəyiniz