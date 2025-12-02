Сәһәнд 2025 Тәлиминин командири: ИИКК терроризмлә мүбаризәнин тәһлүкәсизлик мемарыдыр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Сәһәнд 2025 бирҝә антитеррор тәлиминин командири деди: ИИКК реҝионда терроризмлә мүбаризәнин танынмыш тәһлүкәсизлик мемарыдыр вә террорчуларла мүбаризә апармаға һәмишә һазырдыр.
Бригада ҝенералы Вәли Мәдәни чәршәнбә ахшамы Сәһәнд 2025 бирҝә антитеррор тәлими үчүн кечирилән мәтбуат конфрансында дејиб: Бу тәлим 2024-ҹү илин сентјабр ајындан бәри ИИКК-нын миссијасына ҝенерал-лејтенант Шәһид Багиринин әмри илә дахил едилмиш вә ИИКК-нын баш команданы ҝенерал-лејтенант Шәһид Һәмәдани тәрәфиндән ИИКК Гуру Гошунлары Команданлығына тәјин едилмишдир.
Сәһәнд 2025 бирҝә антитеррор тәлиминин командири деди: Координасија ҝөрүшләри кечирдикдән вә тәлим планыны Өзбәкистандакы Шанхај Әмәкдашлыг Тәшкилатынын Иҹраијјә Комитәсинә ҝөндәрдикдән сонра, 2025-ҹи илдә комитәнин сәдри вә катиби координасија үчүн Ирана сәфәр етди.
Бригада ҝенералы Мәдәни Шанхај Әмәкдашлыг Тәшкилатынын Иҹраијјә Комитәсинин ҝүндәлијиндә иллик антитеррор тәлиминин олдуғуну билдириб вә сөзүнә давам едиб: Иран Ислам Республикасы вә Ингилаб Кешикчиләри Корпусу бу тәлимә ев саһиблији едән дөрдүнҹү өлкә вә силаһлы гүввәдир.
О хатырладыб: Шанхај Әмәкдашлыг Тәшкилаты Комитәсинин үзв өлкәләри Өзбәкистан, Таҹикистан, Русија, Пакистан, Гырғызыстан, Чин, Газахыстан, Иран, Һиндистан вә Беларус да дахил олмагла реҝионун мүһүм өлкәләридир.
Сәһәнд 2025 бирҝә антитеррор тәлиминин командири дејиб: Бу өлкәләр бу тәлимдә рәсми үзв кими, Сәудијјә Әрәбистаны, Азәрбајҹан Республикасы, Оман вә Ираг да дахил олмагла гоншу өлкәләр гонаг кими иштирак едир.
Бригада ҝенералы Мәдәни әлавә едиб: Бу тәлимин мүддәти беш ҝүндүр вә бу һәфтәнин базар ҝүнү әмәлијјат групларынын рәһбәрләринин иштиракы илә башлајыб вә тәлимин әсас програмы бу ҝүн башлајыр.
