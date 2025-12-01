Иран мусиги аләтләринин әләлхүсус беш мин иллик тарихә малик “Уд”-ун дүнја сәвијјәсиндә хүсуси гејдијјатына еһтијаҹ вар

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Уд аләти үзрә тәдгигатчы вә мүәллим Мәҹид Назимпур беш мин иллик тарихә малик бу мусиги аләтинин бејнәлхалг гејдијјатынын әһәмијјәтинә тохунараг билдириб ки, мусиги аләтләринин дүнја мигјасында гејдијјаты мәнәви сәрвәт кими гәбул олунур вә һеч бир гурум бу ирсин гејдијјатына санксија тәтбиг едә билмәз.
Онун сөзләринә ҝөрә, “Иран бәрбәти”нин һәм милли, һәм дә бејнәлхалг сәвијјәдә ајрыҹа гејдијјата алынмасы ваҹибдир.
Назимпур гејд едиб ки, бу аләт беш мин иллик тарихә маликдир вә о, бу мөвзуда “Бәрбәтин һекајәси вә ја удун беш мин иллик тарихинә бахыш” адлы үчҹилдлик әсәр јазыб. Һазырда китабын јалныз илк ҹилди нәшр олунуб.
Тәдгигатчынын сөзләринә ҝөрә, уд инсан сивилизасијасында о гәдәр мүһүм јер тутур ки, мүхтәлиф мәдәнијјәтләр онун ихтирасыны өзүнә аид етмәјә чалышыр.
О, китабында 11 ил әрзиндә Иран вә диҝәр өлкәләрдә апардығы арашдырмалара әсасланан етибарлы тарихи сәнәдләр васитәсилә бу нәзәријјәләри тәнгид етдијини билдириб.
Назимпур әлавә едиб ки, Иранын ҹәнуб бөлҝәсиндә уд аләти јерли мусигидә ҝениш истифадә олунур вә бу сәбәбдән Гешм адасында ики дәфә уд фестивалы тәшкил едилиб.
Онун сөзләринә ҝөрә, һазырда уд өлкәнин бүтүн шәһәрләриндә ифа олунур вә Иран мусигисинин мәһз уд васитәсилә таныдылмасы мүһүм әһәмијјәт дашыјыр.
О гејд едиб ки, уд кими мусиги аләтләри мәдәни ирс нүмунәләридир вә “түкәнмәјән нефт гујулары”на бәнзәјирләр — нә гурујурлар, нә дә санксијаја мәруз галырлар. Әксинә, бу ирсдән ҝәлир әлдә етмәк вә өлкә игтисадијјатына төһфә вермәк мүмкүндүр. Лакин бүтүн бунларын һәјата кечирилмәси үчүн дөвләт дәстәји зәруридир.
Sizin rəyiniz