Италјанлар Романын сионист режиминә вердији дәстәјинә етираз едирләр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: "Ындепендент" гәзетинин мәлуматына ҝөрә, Италијада ишчиләрин бир ҝүнлүк тәтили вә дөвләтин сионист режимә ҝөстәрдији дәстәкләринә ҝөрә Ҝиорҝиа Мелони һөкумәтинә гаршы ҝенишмигјаслы нүмајишләри онларла учушун ләғвинә вә өлкә дахилиндә гатар хидмәтләринин позулмасына сәбәб олуб.
Јүзләрлә етиразчы Турин вә Ҝенујада јүрүш едиб. Ҝенуја јүрүшүндә БМТ-нин Фәләстин һүгуглары үзрә хүсуси мәрузәчиси Франческа Албанесе вә Јунаныстанын кечмиш малијјә назири Јанис Варуфакис иштирак едиб. Исвечли әтраф мүһит фәалы Грета Тунберг дә нүмајишә гатыланлардан бири олуб.
Етиразчылар Италијадан депортасија олунмаг үзрә олан Мисирдә анадан олмуш Фәләстинли руһани Мәһәммәд Шаһини дәстәкләјән плакатлар тутублар. Һәмчинин Италијанын һәрби хәрҹләринин артмасына вә сәһијјә, тәһсил вә рифаһ бүдҹәләринә лагејд јанашмасына етираз едирләр.
Тәтил сәбәбиндән Миланын Малпенса һава лиманында ән азы 27, Болонјада исә 17 учуш ләғв едилиб. Тәсирә мәруз галан диҝәр һава лиманлары арасында Милан-Линате, Неапол вә Венесија да вар. Италијанын милли авиаширкәти 26 дахили учушу ләғв едиб.
Рома, Турин, Милан вә Ҝенујанын әсас стансијаларында гатар хидмәтләри ләғв едилиб вә етиразлар гатарларын Миланын кичик Ламбрате стансијасында дајанмасына мане олуб. Ромада вә бир нечә башга шәһәрдә иҹтимаи нәглијјат хидмәтләри дә дајандырылыб.
Венесијада фәаллар полис тәрәфиндән дағыдылмаздан әввәл Италија мүдафиә ширкәти Леонардо-нун офисләрини бағлајыблар.
