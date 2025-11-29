Индонезија Университетинин профессору АБНА-ја вердији мүсаһибәдә: Иран елми тәрәгги вә санксијалара гаршы мүгавимәтдә мүстәсна бир моделдир / Ирана ја

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Индонезијанын Һәсәнәддин Университетинин "Су Әтраф Мүһит Токсиколоҝијасы" профессору Ирана елми сәфәри заманы бу өлкәни елми тәрәггидә мүстәсна бир модел вә АБШ вә Исраилин тәзјигләринә гаршы мүгавимәтин уникал нүмунәси кими тәсвир едиб.
О, Иранла бағлы бир чох мәнфи ҝөрүнтүләрин Теһранын мүстәгил јанашмасыны гәбул етмәјән гурумларын мәһсулу олдуғуну сөјләјиб; Лакин бир чох зијал инсанлар 12 ҝүнлүк мүһарибәдән сонра етираф етдиләр ки, Иран әслиндә зүлмә гаршы чыхан јеҝанә өлкәдир.
Д. Јагын сәфәринин мотивасијасыны белә изаһ етди: “Истанбул конфрансында иштирак етдикдән сонра, гырх иллик санксијалара бахмајараг, технолоҝија саһәсиндә әһәмијјәтли ирәлиләјишләр әлдә едән Ирана јахындан сәфәр етмәк гәрарына ҝәлдим.”
О, Иранлы тәдгигатчыларын онун месажларына ҹаваб вермә сүрәтини "һејрәтамиз" адландырды вә Түркијә университетләриндән һеч бир ҹаваб алмаса да, Иранда тез бир ҹаваб вә там дәстәк алдығыны вурғулады.
Индонезијалы профессор Ираны ҸЕМС: Давамлы Емиссија Мониторинг Системи-чиркләндириҹиләрин мониторинги вә микропластик һиссәҹикләри удмаг үчүн јени методлар иҹад етмәк саһәсиндә габагҹыл һесаб едиб вә Теһранла елми әмәкдашлығын Индонезија университетләри үчүн јени үфүгләр ача биләҹәјини вурғулајыб.
О, Иранла Малај Дүнјасы арасында тарихи елми вә мәдәни әлагәләрин дәринлијинә ишарә едиб вә бу мүнасибәти ҹанландырмағын ваҹиблијини вурғулајыб.
Д. Јагин мәрһум Ајәтуллаһ Мәрәши Нәҹәфинин китабханасына етдији сәфәр тәҹрүбәсини илһамвериҹи адландырыб вә Иранлы тәдгигатчыларын руһунун бу өлкәнин әсл сәрвәти олдуғуну сөјләјиб.
О, һәмчинин Иранын стратежи планлашдырмасында ҝәләҹәк тәдгигатларын ролундан данышыб вә буну Индонезија шәһәрләри үчүн фајдалы бир модел һесаб едиб.
Д. Јагин Индонезија халгына үнванладығы месажында онлары бу өлкәнин һәгигәтләрини анламаг үчүн бирбаша Ирана сәјаһәт етмәјә дәвәт едиб вә зәвварларын Иранын елми вә мәдәни реаллығы һаггында мәлумат әлдә едә билмәси үчүн "Үмрә Плус Иран" адлы програмларын һазырланмасыны тәклиф етди.
Јагин Ираны елм саһәсиндә инкишаф етмиш, дәрин мәдәнијјәти вә гонагпәрвәр халгы олан бир өлкә кими тәсвир етди вә вурғулады ки, Иран һаггында һәгигәти анламаг јалныз мөвҹуд тәблиғат вә јанлыш рәвајәтләрдән кәнара чыхмагла мүмкүндүр.
