Гәззада 20 мин партламамыш бомба галмагдадыр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИРНА Хәбәр Аҝентлијинин вердији мәлумата әсасән, Фәләстин Мухтаријјәтинин Гәззадакы һөкумәтинин мәтбуат офиси ҹүмә ҝүнү бәјан едиб ки, Гәзза золағында һәлә дә 20 мин партламамыш бомба мөвҹуддур.
Билдирилиб ки, бу бомбалар бејнәлхалг ганунлара әсасән гадағандыр вә јүксәк партлајыҹы маддәләрдән ибарәтдир. Онлар узун илләр актив вәзијјәтдә гала биләр вә нәтиҹәдә саатлы бомбаја чеврилирләр.
Гејд едәк ки, Гәззадакы бу вәзијјәт иҹтимаи тәһлүкәсизлијә ҹидди тәһдид јарадыр, бәрпа ишләрини вә сакинләрин евләринә гајыдышыны чәтинләшдирир.
Sizin rəyiniz