Сионист-тәкфири террор тәшкилатлары бу ҝеҹә Ҝрад мәрмиләријлә Фуа шәһәринә һүҹум етдиләр.
Әһлибејт (ә) Хәбәр Аҝентлијинин вердији мәлумата ҝөрә-- Сионист-тәкфири террор тәшкилатлары 60 әдәд Ҝрад мәрмисијлә етдији һүҹумларда Фуа шәһәринин әтфафында јерләшән әс-Саваҝыје мәнтәгәсини һәдәфә алдылар.
Һәләбдә мүҹаһидләр гаршысында дөзә билмәјән вә тәслим олмаға башлајан Сионист-тәкфири террор тәшкилатлары, Сионист Исраил режиминин вердији мәрмиләрлә гадын вә ушаглары һәдәфә алдылар. Бу һүҹумларда, ичләриндә гадын вә ушагларын олдуғу беш нәфәр јүнҝүл јараланыб.
Фуа вә Кеферја шәһәри бир илдир Сионист-тәкфири террор тәшкилатларынын муһасирәсиндә, ҹидди чәтинликләр ичиндә јашамагдадырлар.Гида вә дәрман чәтинлији јүксәк һәддә чатмыш вәзијјәтдәдир.
Фуа вә Кеферја Сурија Шиәләринин јашадығы шәһәрләрдәндир. Бу өлкәнин Шиәләринин 40 мини бу ики шәһәрдә јашајырлар. Сурија шиәләри тәхмини олараг Сурија әһалисинин јүздә икисини тәшкил едир.
Диггәт! Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр!