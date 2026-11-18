Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Һәзрәти Фатимәи Зәһра (әлејһа сәлам) анамызын шәһадәтинин илдөнүмү ҝеҹәсиндә Ширазда јерләшән Әһмәди вә Мәһәммәди һәрәмләринин хадимләри Һәзрәт Зәһранын (сәламуллаһи әлејһа) лаләләрлә долдурулмуш символик табутунун дашыма мәрасимини кечирибләр. Ширазын мәркәзиндә јерләшән вә Шаһ Черағ кими дә танынан, Једдинҹи Имам Мусаи-Казымын бөјүк оғлу Әһмәд ибн Муса вә онун диҝәр гардашы Мәһәммәд ибн Мусанын дәфн едилдији јердир. Бу зијарәтҝаһ, Һәзрәти Имам Рза вә Фатимә Мәсумәнин зијарәтҝаһларындан сонра Иранда шиәләр үчүн үчүнҹү ән ваҹиб зијарәтҝаһ һесаб олунур.
18 noyabr 2026 - 21:05
Xəbər kodu: 1892249
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Sizin rəyiniz