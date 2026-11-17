Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Ајәтуллаһул-үзма Фазил Ләнкаранинин (ридвануллаһи әлејһ) вәфатынын ијирминҹи илдөнүмү илә ејни вахтда, бу мәрһум мәрҹә үчүн аным мәрасими вә Һәзрәти Фатимә Зәһранын (сәламуллаһи әлејһа) шәһадәт илдөнүмүнә һәср олунмуш әзадарлыг мәрасими Гумда о мәрһум мүҹтәһидин Һүсејнијјәсиндә алимләр, руһаниләр, мәсуллар вә ҹәмијјәтин мүхтәлиф тәбәгәләриндән олан инсанларын иштиракы илә кечирилди.
17 noyabr 2026 - 22:32
Xəbər kodu: 1891917
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
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