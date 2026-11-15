Һәзрәт Фатимәи Зәһранын (сәламуллаһи әлејһа) шәһадәтинин илдөнүмү мүнасибәтилә Имам Рзанын (әлејһи әлам) һәрәминдә әзадарлыг
Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Һәзрәт Зәһранын (сәламуллаһи әлејһа) шәһадәтинин илдөнүмү мүнасибәтилә Имам Рзанын (әлејһи сәлам) һәрәминдә, Имам Хомејни (ридвануллаһи әлејһа) Сәһниндә 8 иллик Мүгәддәс Мүдафиә Илләринин 15 намәлум шәһидинин мүгәддәс ҹәназәси илә вида вә матәм мәрасими кечирилиб.
15 noyabr 2026 - 19:02
Xəbər kodu: 1891025
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
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