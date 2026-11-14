Фото Хәбәр | Һәзрәт Мәсумәнин (сәламуллаһи әлејһа) һәрәминдә намәлум шәһидләрин мүгәддәс ҹәназәләри илә вида мәрасими кечирилиб
Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Һәзрәт Фатимә Зәһранын (сәламуллаһи әлејһа) шәһадәтинин илдөнүмү мүнасибәтилә Һәзрәт Фатимә Мәсумәнин (сәламуллаһи әлејһа) һәрәминдә шәһидсевәр Гум әһалисинин иштиракы илә намәлум шәһидләрин мүгәддәс ҹәназәләри илә вида мәрасими кечирилиб.
14 noyabr 2026 - 19:55
Xəbər kodu: 1890624
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
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