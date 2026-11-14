Фото Хәбәр | Ајәтуллаһ Шејх Мөһсүн Фәгиһинин мүшајиәти илә Һәзрәт Сиддигә Шәһидә Фатимәи Зәһранын (с.ә) әзалы ҝүнләри илә бағлы матәм јүрүшү
Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Ајәтуллаһ Һаҹ Шејх Мөһсүн Фәгиһинин мүшајиәти, үләма вә дини нүмајәндә һејәтләринин иштиракы илә илә Һәзрәт Сиддигә Шәһидә Фатимәи Зәһранын (сәламуллаһи әлејһа) шәһадәтинин илдөнүмү ҝүнүндә матәм јүрүшү кечирилиб. Јүрүш Ајәтуллаһ Шејх Мөһсүн Фәгиһин офисиндән Һәзрәт Фатимә Мәсумәнин (сәламуллаһи әлејһа) мүгәддәс һәрәминә гәдәр кечирилиб.
14 noyabr 2026 - 19:39
Xəbər kodu: 1890617
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
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