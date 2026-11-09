Мәсумәји Гум. Әлламә Сејид Ҹәфәр Муртәза Амилинин хатирәси јад едилди

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Үмумдүнја Әһли-Бејт (ә) Ассамблејасынын мүгәддәс Гум шәһәриндәки иҹлас залында Ассамблејанын баш катиби Ајәтуллаһ Рамазани вә бир груп Елми Һөвзә вә университет профессорларын иштиракы илә Әлламә Ајәтуллаһ Сејид Ҹәфәр Муртәза Амилинин хатирәсинә һәср олунмуш елми сессија кечирилди. Сессијанын кәнарында мәрһум алимин 12 ҹилдлик "Имам Һәсәнин (әлејһи сәлам) һәдис вә тарихдә сирәси" китабынын тәгдиматы кечирилди.
9 noyabr 2026 - 21:43
Xəbər kodu: 1888699
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Sizin rəyiniz