Ајәтуллаһ Мирзә Һәсән Әли Морваридин шәрәфинә елми конфранс

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Ајәтуллаһ Мирзә Һәсән Әли Морваридин шәрәфинә һәср олунмуш "Фәзиләт Мирзәси" конфрансынын илкин иҹласы мүгәддәс Гум әһәриндә, Әл-Бејт (ә) Институтунда Елм, Тәдгигат вә Технолоҝија назири Һүсејн Симаи Сәррафын вә бир груп семинарија вә университет профессорунун иштиракы илә кечирилди. Ҝөрүшдә бу рәббани алимин елми шәхсијјәтинин вә характеринин фигһи, илаһијјаты, тәһсили вә сосиал өлчүләри мүһазирәләр вә ихтисаслашмыш дәјирми масалар шәклиндә арашдырылды.
8 noyabr 2026 - 22:18
Xəbər kodu: 1888217
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Sizin rəyiniz