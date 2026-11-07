"Ислам Банкчылығы; Әһли-Бејт (әлејһимус-сәлам) Ардыҹылларынын ҝүҹләндирилмәси үчүн имканлар вә стратеҝијалар" адлы елми конфранс
Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Үмумдүнја Әһли-Бејт (ә) Ассамблејасынын иҹлас залында Елми Һөвзәнин ән ҝөркәмли профессорлары, игтисади һүгуг мүтәхәссисләри вә бејнәлхалг фәалларын иштиракы илә "Ислам Банкчылығы; Әһли-Бејт (әлејһимус-сәлам) ардыҹылларынын ҝүҹләндирилмәси үчүн имканлар вә стратеҝијалар" адлы елми-ихтисаслашмыш конфранс кечирилди.
7 noyabr 2026 - 15:20
Xəbər kodu: 1887507
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Sizin rəyiniz