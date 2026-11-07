Мүгавимәт Ҹәбһәси Мүҹаһидләри Имам Рза (әлејһи сәлам) Һәрәминдә Ислам Ингилабы Идеаллары илә Әһдини Тәзәләдиләр
Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: 11-ҹи Бејнәлхалг Диаспор Мүҹаһидләри Конфрансынын бир груп гонаглары мүгәддәс Мәшһәд шәһәринә ҝедәрәк, Имам Рзанын (әлејһи сәлам) Һәрәминдә ингилабын шәһид лидеринин мәзарыны зијарәт етмиш вә мүбаризә јолунун давам етдирилмәсини, һабелә Имам Хомејнинин (ризвануллаһи әлејһ) вә Ислам Ингилабынын идеалларына бағлылыгларыны вә сәдагәтини вурғуламышлар.
7 noyabr 2026 - 14:40
Xəbər kodu: 1887487
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Sizin rəyiniz