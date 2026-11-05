Ширазда 20 намәлум шәһидин ҹәназәләринин гаршыланма мәрасими

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Ширазда, Гуран Гапысынын ҝиришиндә, һәрби мәрасимләрлин иҹрасы вә бир груп рәсминин иштиракы илә Иранын 8 иллик Мүгәддәс Мүдафиә дөврүнүн 20 намәлум шәһидинин ҹәназәләринин гаршыланма мәрасими кечирилиб. Гејд едәк ки, алты шәһидин ҹәназәси јахын ҝүнләрдә Ширазын мүхтәлиф јерләриндә вә диҝәр шәһәрләриндә дәфн олунаҹаглар. Диҝәр шәһидләрин ҹәназәләри Ширазда кечирилән дәфн мәрасимләриндән сонра Теһрана гајтарылаҹаг вә дәфн үчүн нәзәрдә тутулмуш диҝәр јерләрдә торпаға тапшырылаҹаглар.
5 noyabr 2026 - 16:29
Xəbər kodu: 1887039
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Sizin rəyiniz