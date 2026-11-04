Мәсумәји Гум, 13 Абан "Глобал Тәкәббүрә Гаршы Милли Мүбаризә Ҝүнү" мүнасибәтилә јүрүш

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: "Тәкәббүрә Гаршы, Мүттәфиг вә Ҝүҹлү Олаг" шүары илә 13 Абан "Глобал Тәкәббүрә Гаршы Милли Мүбаризә Ҝүнү" јүрүшү чәршәнбә ҝүнү сәһәр, 04 нојабр (13 Абан, 1405) тарихиндә ејни заманда өлкә бүтүн шәһәр вә кәндләриндә олдуғу кими Мәсумәји Гумда да кечирилди. Гејд едәк ки, Иран Ислам Ингилабындан бир ил өнҹә, АБШ-нин Ирандакы марионеткасы олан Пәһләви шаһлыг режими 1978-ҹи ил, нојабыр ајынын 4-дә университет тәләбәләри режимә гаршы митинг кечиртмишләр. Нәтиҹәдә режимин орду тәрәфиндә ики тәләбә ҝүлләлиләнәрәк шәһид олмуш вә јүрүш мүвәггәти јатыздырылмышдыр. Ислам Ингилабынын гәләбәсиндән сонра б 13 Абан-4 нојабр Иранда тәләбә ҝүнү кими гејд едилир.
4 noyabr 2026 - 17:14
Xəbər kodu: 1886663
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Sizin rəyiniz