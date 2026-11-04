Ливан Ислам Азад Университетинин докторантлары Имам Рзанын (әлејһи сәлам) мүгәддәс Һәрәмини зијарәт етдиләр
Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Ливан Ислам Азад Университетинин Бејрутдакы офисиндән бир груп докторант, Пејҹер һадисәсинин ветераны вә шәһид Шәрифә Һиҹазинин анасы Шөги Насурун мүшајиәти илә Имам Рзанын (әлејһи сәлам) мүгәддәс Һәрәмини зијарәт едиб вә Дарул-Рәһман ејванынын ачылыш мәрасиминдә иштирак едибләр.
4 noyabr 2026 - 16:26
Xəbər kodu: 1886633
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
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