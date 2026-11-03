Нијә Азәрбајҹан халгынын мин иллик инанҹына зәрбә вурулур?! Нијә шејтанын ијрәнҹ хисләти бу халга сырынмаға чалышылыр???
Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Азәрбајҹана ганунсуз јолларла һаким кәсилмиш сионист сүлалә режими, мәктәбә һиҹабла ҝәлмәји, мүгәддәс Гурбан вә Фитир бајрамыны кечирмәји, мүбарәк Рамазан ајыны гејд етмәји гадаған едиб, амма ләнәтлик Иблисин һаллоwеен "бајрамыны" гејд етмәји мәҹбури шәкилдә гејд еләтдирир. Азәрбајҹан халгында белә бир суал јараныб: Ҝөрән, нәјә әсасланыр бу гадағалар? Нијә Азәрбајҹан халгынын мин иллик инанҹына вурулур бу зәрбә?! Нијә гәрбин ијрәнҹ хисләти бу халга сырынмаға чалышылыр???
3 noyabr 2026 - 15:58
Xəbər kodu: 1886202
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Sizin rəyiniz