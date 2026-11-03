Фәләстинли журналист ханым Мараһ Мәһәммәд Әвад ҹуһуд режими тәрәфиндән һәбс едилди

Онун силаһлы Исраил әсҝәри илә бирликдә ҝөзләри бағланмыш һалда чәкилмиш фотошәкли сонрадан интернетдә јајылыб.
3 noyabr 2026 - 12:47
Xəbər kodu: 1886111
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Фәләстинли журналист Мараһ Мәһәммәд Әвад ҹуһуд ишғалы алтындакы Гәрби Иордан чајынын саһилиндә, Хебронун шималындакы Бејт-Уммар гәсәбәсиндә аиләсинин евинә сионист режими тәрәфиндән кечирилән рејд заманы Исраил гошунлары тәрәфиндән һәбс едилиб.
Һәбс заманы Әвадын әлләринә гандал вурулуб, ҝөзләри бағланыб, телефону вә компүтери мүсадирә едилиб.
Онун силаһлы Исраил әсҝәри илә бирликдә ҝөзләри бағланмыш һалда чәкилмиш фотошәкли сонрадан интернетдә јајылыб.
Мәлуматлара ҝөрә, о, Исраил сионист режиминә гаршы тәһрикчилик иттиһамы илә сахланылыб.
Sizin rəyiniz