Фото Хәбәр \ Чәтинликләрә әр ҝәлән Фәләстинлиләр Гәззада пластик туллантылардан јанаҹаг истеһсал едирләр
Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Ушаг гатили Исраил режиминин һүҹумларындан сонра Гәзза золағына хаммал идхалында ҹидди јанаҹаг чатышмазлығы вә чәтинликләр јашандығы тагәтфәрса чәтинликләр вахтында, Гәзза шәһәринин шималындакы Шејх Ридван мәһәлләсиндә бир груп фәләстинли пластик туллантылары вә нејлон торбалары топлајыб ајырараг, ибтидаи собалардан истифадә едәрәк бу материаллары алтернатив јанаҹаға чевирирләр.
1 noyabr 2026 - 15:11
Xəbər kodu: 1885176
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
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