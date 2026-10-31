Фото Хәбәр \ Гәззалы гачгынлар чадырларда әлдә һазырладыглары күләк турбинләри илә ишыгландырырлар

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Гәзза золағында сионист јәһуди террорчулары тәрәфиндән евләриндән дидәрҝин салынмыш бир сыра фәләстинли гачгынлар чадырларында електрик енержиси илә тәмин етмәк үчүн дағыдылмыш евләрин галыгларындан истифадә едәрәк күләк турбинләри дүзәлдибләр. Бу тәшәббүс електрик чатышмазлығы вә дағыдылмыш инфраструктур вәзијјәтиндә мәҹбури көчкүн аиләләрини ишыгла тәмин етмәк үчүн бир һәлл јолудур.
31 oktyabr 2026 - 16:40
Xəbər kodu: 1884872
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Sizin rəyiniz