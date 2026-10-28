Фото Хәбәр \ Ливанлы Шиәләрин сионист Исраил режим сурсатларынын гәлпәләри илә дүзәлтдикләри сәнәт әсәрләри
Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Ливанлы визуал рәссам Лина Жоуни, Ҹәнуби Ливанда дағыдылмыш евләрин дағынтыларындан топладығы Исраил һәрби сурсатынын гәлпәләрини һејкәлләрә, ачар зәнҹирләринә вә декоратив әшјалара чевирир. О, өлдүрмәк вә шикәст етмәк үчүн һазырланмыш сионистләрин силаһ-сүрсатларынын галыгларындан ҝөзәл сәнәт әсәрләри јарадыр, өзүнүн дедији кими, мүһарибәнин өлүмҹүл материалларыны зәрәрсиз бир шејә чевирир.
28 oktyabr 2026 - 14:18
Xəbər kodu: 1883601
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Sizin rəyiniz