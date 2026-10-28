Фото Хәбәр \ Иран парламент нүмајәндә һејәти Һиндистанда БРЫҸС Парламент Ассамблејасынын ачылышында иштирак едиб
Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Иранын Ислам Шурасы Мәҹлисинин Рәјасәт Һејәтинин үзвү Әһмәд Надеринин рәһбәрлик етдији Иран Ислам Республикасынын парламент нүмајәндә һејәти Һиндистанын пајтахты Јени Деһлидә кечирилән 12-ҹи БРЫҸС Парламент Ассамблејасынын ачылыш мәрасиминдә иштирак едиб.
28 oktyabr 2026 - 12:52
Xəbər kodu: 1883575
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Sizin rəyiniz