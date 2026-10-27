  1. Ana səhifə
  2. Мәдәнијјәт сәһифәси
  3. Һиҹаб вә ҝөзәллик

"ДҮНЈӘВИЛИК" ПӘРДƏСИ АЛТЫНДА ҜИЗЛӘНӘНЛӘР \ Түркијә медиасы диктатор Илаһмы биабыр етди – Фото

Бипарантез хәбәр порталы сосиал шәбәкәләрдә пајлашым едәрәк белә јазыб: “Тәһсилдә дүнјәвилији мүдафиә едәнләр нијә јәһуди мәктәбләринә мүдахилә етмирләр?

27 oktyabr 2026 - 19:54
Xəbər kodu: 1883373
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији

"ДҮНЈӘВИЛИК" ПӘРДАСИ АЛТЫНДА ҜИЗЛӘНӘНЛӘР \ Түркијә медиасы диктатор Илаһмы биабыр етди – Фото

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Хариҹи Медиаларда сионист әлијевләр сүлалә режиминин анти_слам сијасәтләри вә дикаторлуғу гынагла мәһкум едилмәкдә давам едир. Түркијә медиаларында да јүрүтдүјү анти-Һиҹаб сијасәти бәрк гынанылыр.

Бипарантез хәбәр порталы сосиал шәбәкәләрдә пајлашым едәрәк белә јазыб: “Тәһсилдә дүнјәвилији мүдафиә едәнләр нијә јәһуди мәктәбләринә мүдахилә етмирләр?

Даһа сонра сөзү ҝедән хәбәр порталы Илаһм Әлијевин јәһуди мәктәбиндә кечирдији зијарәтдән чәкилмиш фотону ғајлашараг белә јазыб: “4 октјабр 2010-ҹу илдә Азәрбајҹан Президенти Илһам Әлијев тәрәфиндән Бакыда ачылышы кечирилән Хабад Оһр Авнер Јәһуди Ушаг Тәһсил Мәркәзиндән фото.”

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha