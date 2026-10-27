"ДҮНЈӘВИЛИК" ПӘРДƏСИ АЛТЫНДА ҜИЗЛӘНӘНЛӘР \ Түркијә медиасы диктатор Илаһмы биабыр етди – Фото

Бипарантез хәбәр порталы сосиал шәбәкәләрдә пајлашым едәрәк белә јазыб: “Тәһсилдә дүнјәвилији мүдафиә едәнләр нијә јәһуди мәктәбләринә мүдахилә етмирләр?
Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Хариҹи Медиаларда сионист әлијевләр сүлалә режиминин анти_слам сијасәтләри вә дикаторлуғу гынагла мәһкум едилмәкдә давам едир. Түркијә медиаларында да јүрүтдүјү анти-Һиҹаб сијасәти бәрк гынанылыр.
Бипарантез хәбәр порталы сосиал шәбәкәләрдә пајлашым едәрәк белә јазыб: “Тәһсилдә дүнјәвилији мүдафиә едәнләр нијә јәһуди мәктәбләринә мүдахилә етмирләр?
Даһа сонра сөзү ҝедән хәбәр порталы Илаһм Әлијевин јәһуди мәктәбиндә кечирдији зијарәтдән чәкилмиш фотону ғајлашараг белә јазыб: “4 октјабр 2010-ҹу илдә Азәрбајҹан Президенти Илһам Әлијев тәрәфиндән Бакыда ачылышы кечирилән Хабад Оһр Авнер Јәһуди Ушаг Тәһсил Мәркәзиндән фото.”
Sizin rəyiniz