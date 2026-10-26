Фото Хәбәр \ Иран парламент нүмајәндә һејәти Имам Мүҹтәба Хаменеинин Һиндистандакы сәфири вә нүмајәндәси илә ҝөрүшүб
Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: 12-ҹи БРИKС Парламент Ассамблејасында иштирак етмәк үчүн Һиндистана сәфәр едән Иран Ислам Республикасынын парламент нүмајәндә һејәтинин үзвләри иҹласын рәсми башламасындан әввәл Иран сәфирлијиндә өлкәмизин сәфири Мәһәммәд ФәтһӘли вә Имам Хаменеинин бу өлкәдәки нүмајәндәси Һөҹҹәтүлислам Вәл-мүслимин Әбдүлмәҹид Һәкимуллаһи илә ҝөрүшүб мүзакирәләр апарыблар.
26 oktyabr 2026 - 21:45
Xəbər kodu: 1882948
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Sizin rəyiniz