Фото Репортаж \ Фатимијјә ҝүнләри илә әлагәдар Имам Рзанын (ә) һәрәминдә әзадарлыг едән Имам Әлинин (ә) һәрәминин хадимләри
Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Һәзрәт Фатимеји-Зәһранын (с) шәһадәтинин илдөнүмү мүнасибәтилә Һәзрәти Имам Рзанын (әлејһи сәлам) мүгәддәс һәрәминнин зәвварлары матәм груплары тәшкил едәрәк әзадарлыг мәрасими кечирирләр. Бу арада, Нәҹәф Әшрәфдән Мәшһәд шәһәринә тәшриф бујурмуш Һәзрәти Мөвләл-мүвәһһидин, Әмирәл-мөминин, Имам Әлинин (әлејһи сәлам) мүгәддәс һәрәминин әзадарлыг һејәт групу да диҝәр Әһли-Бејт (әлејһимус-сәлам) ашигләри илә бирликдә Ики Дүнјанын Ханымына олан сәдагәтини нүмајиш етдирибләр.
25 oktyabr 2026 - 17:19
Xəbər kodu: 1882446
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Sizin rəyiniz