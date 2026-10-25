Фото Хәбәр \ Кәркүкдән олан бир груп Гуран мүәллими вә фәалы Дүнја Әһли-Бејт (ә) Ассамблејасынын баш катиби илә ҝөрүшүб
Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Ирагын Кәркүк шәһәриндән Мүгәддәс Гум шәһәринә тәшриф бујурмуш бир груп Гуран мүәллим вә фәаллары Үмүдүнја Әһли-Бејт (әлејһимус-сәлам) Ассамблејасынын баш катиби Ајәтуллаһ Рамазани илә ассамблејанын иҹлас залында ҝөрүшүб мүзакирәләр апарыблар.
25 oktyabr 2026 - 16:55
Xəbər kodu: 1882433
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Sizin rəyiniz