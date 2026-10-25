  1. Ana səhifə
  2. Мәдәнијјәт сәһифәси
  3. Гур`ани-Кәрим

Фото Хәбәр \ Кәркүкдән олан бир груп Гуран мүәллими вә фәалы Дүнја Әһли-Бејт (ә) Ассамблејасынын баш катиби илә ҝөрүшүб

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Ирагын Кәркүк шәһәриндән Мүгәддәс Гум шәһәринә тәшриф бујурмуш бир груп Гуран мүәллим вә фәаллары Үмүдүнја Әһли-Бејт (әлејһимус-сәлам) Ассамблејасынын баш катиби Ајәтуллаһ Рамазани илә ассамблејанын иҹлас залында ҝөрүшүб мүзакирәләр апарыблар.

25 oktyabr 2026 - 16:55
Xəbər kodu: 1882433
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha