Фото Хәбәр \ Һәзрәт Зәһранын шәһадәти мүнасибәти илә Имам Рзанын (сәламуллаһи әлејһимә) һәрәминдә кәтибә вә плакартлар асылды
Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Һәзрәт Фатимәји Зәһранын (сәламуллаһи әлејһа) үрәк дағладан шәһадәтинин илдөнүмү мүнасибәти илә Һәзрәт Имам Рзанын (сәламуллаһи әлејһ) мүгәддәс һәрәми вә һәјәтләри гара парчалара бојанды. Һәрәмин хидмәтчиләри китабәләр вә бајраглар гурашдырараг зијарәтҝаһы әзадарлыг мәрасимләринин кечирилмәси үчүн һазырладылар.
25 oktyabr 2026 - 16:45
Xəbər kodu: 1882428
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Sizin rəyiniz