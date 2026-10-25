Фото Хәбәр \ Фатимијјә ҝүнләри илә әлагәдар Һәзрәти Имам Әлинин (әлејһи сәлам) мүгәддәс һәрәминин аб-һавасы
Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Һәзрәт Фатими Зәһранын (сәламуллаһи әлејһа) шәһадәт ҝүнләри јахынлашдыгҹа, Нәҹәф Әшрәфдәки Имам Әлинин (әлејһи сәлам) мүгәддәс зијарәтҝаһы бу ҝүнләрә ујғун бир аб-һава илә Ики Дүнјанын Ханыма еһтирамларыны билдирән вә јас тутуб әза сахлајан зәвварлары гәбул едир.
25 oktyabr 2026 - 15:00
Xəbər kodu: 1882380
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
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