Фото Репортаж \ Гум, Шәһид Ҝенерал-лејтенант Сејјид Мусәвинин атасынын дәфн мәрасими

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Мүҹаһид вә Ингилабчы дөјүшчү вә Иран Ислам Республикасынын Силаһлы Гүввәләрин Баш Гәрарҝаһынын сабиг команданы, шәһид Ҝенерал-лејтенант Сејјид Әбдүлрәһим Мусәвинин атасы Сејјид Әһмәд Мусәвинин ҹәназәси Мүгәддәс Гум шәһәриндә Зејнүл-Абидин (әлејһи сәлам) Мәсҹидиндән Шәһидләр Гәбиристанлығына апарылараг Әли Ибн Ҹәфәрин (әлејһи сәлам) мәзары кәнарында дәфн едилиб.
25 oktyabr 2026 - 14:40
Xəbər kodu: 1882371
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
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