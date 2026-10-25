Фото Хәбәр \ Һәзрәт Зәһранын (сәламуллаһи әлејһа) шәһадәти мүнасибәтилә Имам Рзанын (ә) һәрәминдә матәм бајрағы уҹадылды
Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Һәзрәт Зәһранын (сәламуллаһи әлејһа) шәһадәти мүнасибәтилә Имам Рзанын (әлејһи сәлам) һәрәминдә ҝүнбәз үзәриндәки јашыл бајрағы гара матәм бајрағы илә дәјишдирилди. Бајраг дәјишдирилмә мәрасиминдә мүгәддәс һәрәмин хидмәтчиләри иштирак едибләр.
25 oktyabr 2026 - 14:29
Xəbər kodu: 1882365
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
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